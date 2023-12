SOFIA BELABBES dans Ketchup Mayo LA NOUVELLE SEINE Paris Catégorie d’Évènement: Paris SOFIA BELABBES dans Ketchup Mayo LA NOUVELLE SEINE Paris, 28 décembre 2023, Paris. SOFIA BELABBES dans Ketchup Mayo « Voyez ce spectacle comme un déjeuner entre potes, dans le fast food du coin, Un moment convivial et agréable. Au menu cette semaine : Une heure de rire , de partage et d’anecdotes !Bref ça y est le spectacle est là il est prêt alors venez y goûter : Ketchup Mayo !Parce que je finis toujours par faire les choses à ma sauce . »

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 19:30 Réservez votre billet ici LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75005 Lieu LA NOUVELLE SEINE Adresse Péniche, face 3 quai Montebello Ville Paris Departement Paris Lieu Ville LA NOUVELLE SEINE Paris Latitude 48.851524 Longitude 2.350112 latitude longitude 48.851524;2.350112

