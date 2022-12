La nouvelle scène France bleu Uzerche Uzerche UzercheUzerche OT Terres de Corrèze Catégories d’évènement: Corrèze

Uzerche Uzerche

La nouvelle scène France bleu Uzerche Uzerche, 6 janvier 2023, UzercheUzerche OT Terres de Corrèze . La nouvelle scène France bleu Uzerche Corrèze Uzerche

2023-01-06 – 2023-01-06 Uzerche

Corrèze Uzerche Corrèze Uzerche A partir de 18h – entrée libre. Réservation conseillée au 05 55 34 50 00. Enregistrement en public de l’émission La nouvelle scène, présentée par Pascal Sammartano. Au programme : SAN SALVADOR / SWANS / LEA MURAT. Uzerche Uzerche

dernière mise à jour : 2022-12-14 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Uzerche Uzerche Autres Lieu Uzerche Uzerche Adresse Uzerche Corrèze OT Terres de Corrèze Uzerche Ville UzercheUzerche OT Terres de Corrèze lieuville Uzerche Uzerche Departement Corrèze

Uzerche Uzerche UzercheUzerche OT Terres de Corrèze Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzercheuzerche-ot-terres-de-correze/

La nouvelle scène France bleu Uzerche Uzerche 2023-01-06 was last modified: by La nouvelle scène France bleu Uzerche Uzerche Uzerche Uzerche 6 janvier 2023 Corrèze OT Terres de Corrèze Uzerche Uzerche Corrèze

UzercheUzerche OT Terres de Corrèze Corrèze