Attention, la scène de poésie aura lieu la veille du festival, mercredi 19 décembre à 20h30. Le directeur du journal Le Chat Noir, Romain Nouat, et le linguiste Julien Barret font revivre le mythique cabaret montmartrois 150 ans après sa création, dans une perspective contemporaine où la poésie oulipienne côtoie le slam. Entrée libre. Inscription des poétesses et des poètes sur place. Pour plus d’informations, lire les articles de Criticomique et Télérama : [[https://www.criticomique.com/cabaret-chat-noir-ressuscite-paris-18](https://www.criticomique.com/cabaret-chat-noir-ressuscite-paris-18)](https://www.criticomique.com/cabaret-chat-noir-ressuscite-paris-18) [[https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/la-nouvelle-scene-de-poesie-du-chat-noir,n6950568.php](https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/la-nouvelle-scene-de-poesie-du-chat-noir,n6950568.php)](https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/la-nouvelle-scene-de-poesie-du-chat-noir,n6950568.php)

Scène ouverte de poésie – MERCREDI 19 JANVIER à 20H30 La Cantine du 18 46 Rue Ramey 75018 Paris

