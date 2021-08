Saint-Pierre pointe du diable Saint-Pierre “La nouvelle route du littoral de la Pointe du Diable” pointe du diable Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

pointe du diable, le samedi 18 septembre à 18:15

Pousawar (synopsis) : Kan mon parin i mazin in prozé, lé sir na in ti kètshoz pou ginyé ! Zordi, li vé mont tout domoun koman li sa aménaz LA NOUVELLE RIVE DU LITTORAL DE LA POINTE AU DIABLE ! Dan le gran laménazman la, mi koné pa kisa i sa ginyé ; ali, la natir, mon mémé, domoun dans kartié, ban zanimo, azot… ? Kom li fé souvan d’zafèr an misouk, anon suiv ali dan son vizit shantié avan le diab i pran tout la natir.

Sur réservation (places limitées)

Visite guidée insolite par Balades Créatives pointe du diable RN1 Saint-Pierre La Ravine Blanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:15:00 2021-09-18T19:30:00

