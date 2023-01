La (nouvelle) Ronde de Johanny Bert Théâtre de la Ville – Abbesses, 20 janvier 2023, Paris.

Une ronde contemporaine des désirs et des amours, comme une nouvelle « carte du tendre », extravagante de liberté et d’humour.

La Ronde hétérosexuelle d’Arthur Schnitzler n’a rien perdu de sa force dramatique mais elle doit aujourd’hui tenir compte de la diversité des identités et des pratiques amoureuses et sexuelles qui se révèlent aujourd’hui. Grâce aux extraordinaires marionnettes de Johanny Bert, transgenres, bisexuel(le)s, polyamoureux(se)s et asexuel(le)s peuvent se faire entendre en toute liberté de paroles et d’actions. Toutes et tous disent leur profond désir d’exister, de s’épanouir sans être soumis(es) à des règles morales et normatives dépassées. Entre confrontation et séduction, ambiguïté et vérité, fantastique et poétique, cette fiction théâtrale ne fait que parler d’amour.

© La Decadence par Gérard Rancinan