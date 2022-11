Limay – Repair Vélo La Nouvelle Réserve, Limay Limay Catégories d’évènement: Limay

Limay – Repair Vélo La Nouvelle Réserve, Limay, 19 novembre 2022, Limay. Limay – Repair Vélo Samedi 19 novembre, 14h00 La Nouvelle Réserve, Limay Le collectif vélo du mantois organise un repair vélo pour vous donner un petit coup de pouce ! La Nouvelle Réserve, Limay 5 rue du Maréchal Foch, Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France Vous avez envie d’aller au travail à vélo ou d’aller acheter votre pain en quelques coups de pédale…mais zut, votre monture aurait besoin de quelques réglages !!

Eh bien c’est le moment de sortir votre petite reine du garage!

Le collectif vélo du mantois organise un repair vélo pour vous donner un petit coup de pouce ! Deux temps forts à retenir:

14h: atelier repair vélo >> apportez vos vélos qui ont besoin d’être réglés ou réparés (avec les pièces nécessaires si possible)

Des réparateurs vous aideront à apprendre à réparer votre vélo!

Des jeux sur le code de la route et sur les équipements à vélo vous seront également proposés, si vous venez en famille.

16h : réunion publique sur les aménagements cyclables et mobilités douces dans le mantois >> venez nous donner votre avis ou partager vos idées pour améliorer le réseau cyclable de votre ville ou des villes que vous traversez à vélo ou en trottinette – nous recueillerons tout cela pour enrichir nos réflexions et transmettre des propositions aux élus locaux.

Évènement gratuit mais une cagnotte pour des dons libres sera proposée sur place pour contribuer aux frais du collectif

