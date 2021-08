Lille En ligne Lille, Nord La nouvelle plateforme d’accompagnement des copropriétés amelio.coachcopro En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

La nouvelle plateforme numérique d’accompagnement des copropriétés —————————————————————— Une nouvelle plateforme « **AMELIO COACH COPRO** » est mise en ligne depuis cette année à l’initiative de la Métropole Européenne de Lille. Son utilisation est nécessaire pour être accompagné par le service AMELIO copro. Elle regorge d’informations et d’outils précieux pour la rénovation énergétique en copropriété.Démarrez votre parcours personnalisé et guidé ! Votre conseiller FAIRE spécialisé copropriété vous présentera ce nouvel outil. **→ Mercredi 20 octobre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6HdYzrAXfVX9pbFN7mU6YeY1RuAwf2I2YPR2nZsMxKmtI-w/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6HdYzrAXfVX9pbFN7mU6YeY1RuAwf2I2YPR2nZsMxKmtI-w/viewform?usp=sf_link)

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

Une nouvelle plateforme « AMELIO COACH COPRO » est mise en ligne depuis cette année à l'initiative de la Métropole Européenne de Lille.

2021-10-20T17:30:00 2021-10-20T19:00:00

