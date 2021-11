La Nouvelle Idole – Lecture théâtrale Arbois, 25 novembre 2021, Arbois.

La Nouvelle Idole – Lecture théâtrale Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois

2021-11-25 – 2021-11-25 Place Notre-Dame Espace Pasteur

Arbois Jura Arbois

EUR Lecture théâtrale interprétée par La Compagnie l’Eygurande

Le 25 novembre 2021 à 20h00 à l’Espace Pasteur à Arbois

Entrée gratuite / Réservation possible au 03 84 66 11 72

Avec le soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté

Pièce jouée : 1899 Paris au théâtre Antoine / 1914 la Comédie Française / 1918 New York Jacques Copeau

Après la lecture, une discussion peut être amorcée en présence de Daniel RAICHVARG, Professeur des universités (Université de Bourgogne), chercheur en Sciences de l’Information et de la Communication sur les questions Sciences-Technologie-Société.

L’intrigue :

Le Docteur Albert Donnat, un grand savant, est à la recherche d’un sérum pour guérir le cancer. Tout d’un coup, le bruit éclate que Donnat a fait servir ses malades à des expériences fatales à plusieurs d’entre eux : une enquête est ordonnée, des perquisitions vont se faire – c’est la première scène, nous entrons, chez Donnat et Madame, au cœur du problème : des expériences et leur légalité. Traquer la nouvelle idole et contester certaines expériences, tels sont les deux axes autour desquels François de Curel organise sa dramaturgie.

+33 3 84 66 11 72

Lecture théâtrale interprétée par La Compagnie l’Eygurande

Le 25 novembre 2021 à 20h00 à l’Espace Pasteur à Arbois

Entrée gratuite / Réservation possible au 03 84 66 11 72

Avec le soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté

Pièce jouée : 1899 Paris au théâtre Antoine / 1914 la Comédie Française / 1918 New York Jacques Copeau

Après la lecture, une discussion peut être amorcée en présence de Daniel RAICHVARG, Professeur des universités (Université de Bourgogne), chercheur en Sciences de l’Information et de la Communication sur les questions Sciences-Technologie-Société.

L’intrigue :

Le Docteur Albert Donnat, un grand savant, est à la recherche d’un sérum pour guérir le cancer. Tout d’un coup, le bruit éclate que Donnat a fait servir ses malades à des expériences fatales à plusieurs d’entre eux : une enquête est ordonnée, des perquisitions vont se faire – c’est la première scène, nous entrons, chez Donnat et Madame, au cœur du problème : des expériences et leur légalité. Traquer la nouvelle idole et contester certaines expériences, tels sont les deux axes autour desquels François de Curel organise sa dramaturgie.

Place Notre-Dame Espace Pasteur Arbois

dernière mise à jour : 2021-11-19 par