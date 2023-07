Mâchon Lyonnais – Maison Baraban La Nouvelle Halle Sannat, 11 août 2023, Sannat.

Sannat,Creuse

Cet été tous les vendredis un apéro à la halle de Sannat, organisé par une association Sannatoise différente.

Bienvenue à tous dès 18h30!

ESMS – Mâchon Lyonnais – Maison Baraban.

La Nouvelle Halle

Sannat 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This summer, every Friday there’ll be an aperitif at the Sannat hall, organized by a different Sannato association.

Everyone’s welcome from 6.30pm!

ESMS – Mâchon Lyonnais – Maison Baraban

Todos los viernes de este verano se celebrará un aperitivo en el mercado de Sannat, organizado por una asociación diferente de Sannato.

Todo el mundo es bienvenido a partir de las 18.30 h

ESMS – Mâchon Lyonnais – Maison Baraban

Diesen Sommer findet jeden Freitag ein Aperitif in der Halle von Sannat statt, der von einem anderen Verein aus Sannat organisiert wird.

Alle sind ab 18:30 Uhr herzlich willkommen!

ESMS – Mâchon Lyonnais – Haus Baraban

Mise à jour le 2023-07-21 par Marche et Combraille en Aquitaine