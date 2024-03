La nouvelle génération actrice d’une économie plus durable Auditorium Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T17:00:00+01:00 – 2024-03-22T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T17:00:00+01:00 – 2024-03-22T18:00:00+01:00

Les étudiants rennais répondent aux défis liés au développement durable lancés par des entreprises et organisations du territoire (La Poste, la Feuille d’Erable, Rennes Métropole, etc.). Venez découvrir le résultat des travaux des équipes pluridisciplinaires qui ont participé au Challenge Sustainability Transformer. Piloté par l’Université de Rennes et coorganisé avec une équipe d’étudiants de l’IUT de Saint-Malo

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

