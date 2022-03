« La nouvelle fabrique de l’opinion » de Thomas Huchon projection et rencontre à l’American Cosmograph. American Cosmograph Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

« La nouvelle fabrique de l’opinion » de Thomas Huchon projection et rencontre à l’American Cosmograph. American Cosmograph, 22 mars 2022, Toulouse. « La nouvelle fabrique de l’opinion » de Thomas Huchon projection et rencontre à l’American Cosmograph.

American Cosmograph, le mardi 22 mars à 20:30

_**La nouvelle fabrique de l’opinion**_ ————————————— La projection du documentaire est suivie d’une rencontre avec **Thomas Huchon**, réalisateur et journaliste et **Brigitte Sebbah**, enseignante chercheuse en sciences de l’information et de la communication (LERASS UTJJ). Animé par **Olivier Voizeux**, journaliste scientifique. Enquête numérique sur la façon dont l’opinion se forge sur Facebook. Une plongée dans les méandres de l’information, des réseaux sociaux, de la politique. Comment Facebook joue sur les émotions, les contenus clivants voire la violence pour susciter nos réactions et nous enfermer dans une bulle d’opinion. A l’occasion des élections européennes, une équipe de Spicee travaille avec l’Ecole de journalisme de Sciences Po pour “infiltrer” différentes sphères politiques sur Facebook et tente de comprendre un phénomène qui bouleverse le fonctionnement même de nos démocraties. [Pour plus d’infos](https://www.american-cosmograph.fr/) _Crédit photo : ©La-nouvelle-fabrique-de-l’opinion_

Tout public, tarif American cosmograph (normal 7€)

Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias à l’école. En lien avec l’exposition “Esprit Critique : détrompez-vous !” au Quai des Savoirs. American Cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu American Cosmograph Adresse 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville American Cosmograph Toulouse Departement Haute-Garonne

American Cosmograph Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

« La nouvelle fabrique de l’opinion » de Thomas Huchon projection et rencontre à l’American Cosmograph. American Cosmograph 2022-03-22 was last modified: by « La nouvelle fabrique de l’opinion » de Thomas Huchon projection et rencontre à l’American Cosmograph. American Cosmograph American Cosmograph 22 mars 2022 American Cosmograph Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne