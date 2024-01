LEONARD LASRY LA NOUVELLE EVE Paris, mardi 26 mars 2024.

Construit autour des mélodies qu’il compose au piano, Léonard livre sur scène avec fougue et émotion, de sa voix chaude et de sa patte pianistique inimitable, des versions épurées des chansons de son répertoire.Ici on parle des non-dits amoureux de toute comédie humaine comme d’aventures de l’esprit et de l’instant. A l’aube de la sortie de son cinquième album en tant qu’interprète, Léonard Lasry compte une solide collection de chansons accroche-cœurs aux mélodies imparables dont il a le secret.Alors qu’ils sont déjà nombreux à avoir chanté sa musique, de Charlotte Rampling à Sylvie Vartan, Jay-Jay Johanson, le Crazy Horse, Alain Chamfort ou Marie France, la voix singulière de Léonard Lasry s’installe au fil des ans comme celle d’une valeur sûre avec laquelle il faut et il faudra de plus en plus compter.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA NOUVELLE EVE 25, RUE PIERRE FONTAINE 75009 Paris 75