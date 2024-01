ABSOLUTELY KABARET LA NOUVELLE EVE Paris, 12 mars 2024, Paris.

ABSOLUTELY KABARETL’ABSOLUTELY KABARET S’INSTALLE POUR UNE DATE EXCEPTIONNELLE À LA NOUVELLE ÈVE !Invitées exceptionnelles : ARIELLE DOMBASLE & SANDRINE SARROCHEavec Carolina, Saruoni, Régina de Chatonville, Denise, Adrien WildHumour, chanson, performance, transformisme… : à l’Absolutely, tout est permis ! Vous serez envoûtés par des artistes venus de tous horizons, dans la plus pure tradition des cabarets parisiens, et dans l’un des plus beaux lieux de la capitale. Une bonne occasion pour se réunir entre amis et faire la fête en profitant d’un spectacle survolté et haut en couleurs, kitsch et déluré, glamour et surtout pas sage..Une soirée proposée par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm.

Tarif : 38.50 – 38.50 euros.

Début : 2024-03-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA NOUVELLE EVE 25, RUE PIERRE FONTAINE 75009 Paris 75