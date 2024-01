FRANK HENRY LA NOUVELLE EVE Paris, 1 mars 2024, Paris.

30 ans de banditisme 21 ans de prison70 braquages20 millions de butins 1 histoire 2 vies1 Spectacle… Raconter ma life ? Au the´a^tre ?!?Comme c’est e´trange…Mais pourquoi pas, au fond.Si c’est pour e´clairer le public sur ce qu’est re´ellement la de´linquance en ge´ne´ral et le grand banditisme en particulier… Au travers de mon histoire, donc… De´mystifier, casser le romantisme et l’esthe´tique fallacieux mais souvent associe´s a` cette si dangereuse marginalite´ et ainsi essayer d’en bousculer tous les cliche´s commune´ment admis dans l’imaginaire collectif.Frank Henry dit Frankus, l’Armurier dans la pe`gre parisienneDurée du spectacle : 1h20ArtistesDe et avec FRANK HENRY Mise en Scène Jérémie Lippmann Scénographie : Jacques Gabel

Tarif : 39.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 21:30

LA NOUVELLE EVE 25, RUE PIERRE FONTAINE 75009 Paris 75