ECCENTRIC DE REGIS TRUCHY LA NOUVELLE EVE Paris, 27 décembre 2023, Paris.

Régis Truchy vous présente son incroyable seul-en-scène où rien ne se passe comme prévu… Véritable cartoon vivant, il joue avec son corps tel un clown désarticulé. Sur des musiques iconiques, il embarque le public dans un voyage à travers l’histoire de la danse Eccentric en convoquant les plus grandes figures de la discipline. De Charlie Chaplin à Daft Punk, en passant par Bob Fosse, Spielberg, Madonna ou Mickael Jackson, Eccentric est le seul spectacle où vous verrez un chef d’orchestre, une sirène, E.T., un nain et un robot danser avec une énergie fracassante !Le spectacle dans les médias« Très fort, c’est le corps qui parle, c’est génial ! » France Bleu« Du bonheur interactif, à découvrir à tout âge » Point de Vue« Régis Truchy livre une véritable performance physique et rend, avec poésie, un vibrant hommage à tous les grands noms qui ont inspiré son travail et qu’il admire. » FIP« Une chorégraphie étonnante et pleine de fantaisie » Le Républicain Lorrain« Un spectacle original, celui d’un funambule ou d’un clown désarticulé, fait avec joie et envie de la transmettre » Planète Campus« Un mix surdoué de Gene Kelly, Courtemanche et Jim Carrey. Quel travail, quelle perfection, quelle virtuosité ! » Tatouvu« Régis Truchy joue avec nos souvenirs, un spectacle joyeux et poe´tique. » La Grande Parade« L’art du mouvement est complément maitrisé par l’artiste » Le Carnet de la Fringale« Une virée poétique et comique portée par un danseur de haut vol » Toute la Culture« Une performance de mime et de comédien terriblement touchante » La Provence« Une énergie folle et communicative » Hello TheatreDurée du spectacle : 1h20 Equipe artistiqueDe et avec Régis TruchyMise en scène : Gil Galliot

Tarif : 21.00 – 30.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA NOUVELLE EVE 25, RUE PIERRE FONTAINE 75009 Paris