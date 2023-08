ECCENTRIC DE REGIS TRUCHY LA NOUVELLE EVE Paris, 29 novembre 2023, Paris.

ECCENTRIC DE REGIS TRUCHY LA NOUVELLE EVE a lieu à la date du 2023-11-29 à 19:30:00.

Tarif : 30 à 30 euros.

Avec Régis Truchy, rien ne se passe comme prévu…Cette référence de la danse hip-hop joue avec son corps tel un clown désarticulé et nous embarque dans une folle aventure musicale et chorégraphique dans laquelle il fait bon retrouver son âme d’enfant ! Avec humour, poésie et une énergie solaire, Régis Truchy nous faire revivre l’histoire de la danse Eccentric en convoquant les plus grandes figures de la discipline. Reliant Charlie Chaplin à Daft Punk, en passant par Bob Fosse, Steven Spielberg, Madonna ou Mickael Jackson… Cet homme est un véritable cartoon vivant ! Durée du spectacle : 1h20 Equipe artistiqueDe et avec Régis TruchyMise en scène : Gil Galliot

LA NOUVELLE EVE

25, RUE PIERRE FONTAINE Paris 75009

