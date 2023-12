La nouvelle création d’Aurélien Bory Théâtre de la Ville – Abbesses Paris, 5 janvier 2024 20:00, Paris.

Du vendredi 05 janvier 2024 au samedi 20 janvier 2024 :

dimanche

de 15h00 à 16h10

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h10

.Tout public. payant

À Palerme, sur les traces de Pina Bausch, Aurélien Bory réunit théâtre, danse, chant et art visuel pour convoquer l’invisible.

En 1989, Pina Bausch crée Palermo Palermo, spectacle qu’Aurélien Bory

découvre au Théâtre de la Ville. Le mur qui s’y effondre devient plus

que jamais le symbole d’une ville où se croisent les récits

mythologiques et politiques, quand Aurélien Bory rend hommage au

chef-lieu de la Sicile, île traversée par des siècles de cultures et de

civilisations. Il y travaille avec des artistes palermitaines de

cultures et origines diverses, réunies en écho à L’Annunciata de Palerme.

Dans ce portrait de Marie peint en 1476, l’ange annonciateur reste

hors-cadre comme tant de choses imperceptibles qui peuplent notre

quotidien.

Compagnie 111

Conception, scénographie & mise en scène Aurélien Bory

Collaboration artistique & costumes Manuela Agnesini Collaboration technique et artistique Stéphane Chipeaux-Dardé Musique Gianni Gebbia, Joan Cambon Création lumière Arno Veyrat Décors, machinerie et accessoires Hadrien Albouy, Stéphane Chipeaux-Dardé, Pierre Dequivre, Thomas Dupeyron, Mickaël Godbille

Avec Blanca Lo Verde, Maria Stella Pitarresi, Arabella Scalisi, Valeria Zampardi, Chris Obehi & le musicien Gianni Gebbia

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

© rosellina garbo