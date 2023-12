LAURENT FEBVAY LA NOUVELLE COMEDIE Nice, 9 février 2024, Nice.

Comme vous. Après 3 spectacles, des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux et une pièce à son actif, Laurent Febvay, est de retour.Après 3 spectacles, des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux et une pièce à son actif, Laurent Febvay, le sniper de la vraie vie est de retour.Et ouais la vie de tous les jours ça le fait grave marrer et il est bien décidé a vous plier en 4, parce qu’il la vit à fond, comme vous !A Savoir :Cette salle est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Afin de leur réserver le meilleur accueil, merci de nous informer de leur venue pour que nous en informions le théâtre.L’accès en salle pour les enfants de moins de 6 ans sur les spectacles adultes est interdit.

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 21:00

LA NOUVELLE COMEDIE 9 RUE CRONSTADT 06000 Nice 06