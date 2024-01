Jay Kynesios LA NOUVELLE COMEDIE Nice, samedi 3 février 2024.

Quand le mentalisme rencontre l’hypnose… Oserez vous tenter l’expérience ?On n’utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau… Quelles seraient nos aptitudes si on en utilisait beaucoup plus ?C’est ce que Jay Kynesios tentera d’imaginer avec vous dans ce One Man Mental show ou le mystère et l’humour flirtent avec le mentalisme et l’hypnose pour créer un spectacle fascinant.Un spectacle rempli de surprises, qui vous fera découvrir, à travers des expériences surprenantes de, le monde fascinant de cet hypno-mentaliste hors du commun.Une expérience 100% interactive qui vous fera découvrir des fonctionnements méconnus de votre cerveau.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:00

Réservez votre billet ici

LA NOUVELLE COMEDIE 9 RUE CRONSTADT 06000 Nice 06