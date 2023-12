ALORS ON PART ? LA NOUVELLE COMEDIE Nice Catégorie d’Évènement: Nice ALORS ON PART ? LA NOUVELLE COMEDIE Nice, 12 janvier 2024, Nice. Une fille et sa mère aux prises avec un impossible aveux. Deux religieuses en pleine crise de foie. Un espagnol expert en allumettes. Et pêle-mêle, une coach sportif survitaminée, un animateur tintinophile et un jeune guide trop sûr de lui. Tout ce petit monde s’embarque sous les ordres d’un commandant désabusé pour une croisière plein de surprises et d’émotion.Une comédie de Marc Rossi avec la participation de Didier Théron Joan Louart Mélanie Olivari

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 21:00
Réservez votre billet ici
LA NOUVELLE COMEDIE
9 RUE CRONSTADT
06000 Nice

