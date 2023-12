ZOUZI LA NOUVELLE COMEDIE Nice Catégorie d’Évènement: Nice ZOUZI LA NOUVELLE COMEDIE Nice, 30 décembre 2023, Nice. Zouzi est un enfant qui est très souvent dans sa chambre devant les écrans.Ses parents voudraient qu’il fasse plus de sport mais il n’aime pas ça… Enfin c’est ce qu’il croyait !Jusqu’au jour où on lui offre une peluche magique qui va lui faire découvrir que le sport, ça peut être vraiment rigolo !Artistes :Amin Dridi

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 15:00 Réservez votre billet ici LA NOUVELLE COMEDIE 9 RUE CRONSTADT 06000 Nice Détails Catégorie d’Évènement: Nice Autres Code postal 06000 Lieu LA NOUVELLE COMEDIE Adresse 9 RUE CRONSTADT Ville Nice Departement 06 Lieu Ville LA NOUVELLE COMEDIE Nice latitude longitude ;

LA NOUVELLE COMEDIE Nice 06 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/