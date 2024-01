TREMPLINS 2 NASH LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

Après avoir assuré les premières parties de Fabrice Eboué aux folies bergères à Paris et sur une partie de sa tournée, Baptiste Lecaplain à l’Olympia, et Gad Elmaleh en tournée, elle est actuelle résidente au Point Virgule. Elle fait également partie de la Troupe du Jamel Comedy Club et se produit régulièrement sur la scène du JCC ou sur la tournée nationale du JCC. Elle a participé au Montreux Comedy Festival 2022 et sera également présente dans la prochaine saison du JCC sur Canal .Nash vous embarque dans son univers !Un caractère épicé, des situations décalées, le tout arrosé de mimiques (bientôt) légendaires. Sur scène, Nash est un véritable soleil qui cogne fort.Les Fous Rires de Bordeaux 8ème édition. Du 16 au 23 mars 2024, Les Fous Rires de Bordeaux vous propose la crème de l’humour : Maxime Gasteuil, Manu Payet, Laura Domenge, Mr. Poulpe, Olivia Moore, Nordine Ganso, Camille Giry…

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN 20, rue Rolland 33000 Bordeaux 33