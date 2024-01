GHISLAIN BLIQUE LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN Bordeaux, dimanche 17 mars 2024.

Ghislain Blique propose un spectacle à messages qui aborde la totalité des problèmes de l’humanité et qui les résout !J’ai un sketch qui résout à lui seul pas moins de quatre problèmes de l’humanité (réchauffement climatique, racisme, homophobie et est-ce que oui ou non, on s’est fait baiser au passage à l’euro).Ça, ou juste des blagues.Les Fous Rires de Bordeaux 8ème édition. Du 16 au 23 mars 2024, Les Fous Rires de Bordeaux vous propose la crème de l’humour : Maxime Gasteuil, Manu Payet, Laura Domenge, Mr. Poulpe, Olivia Moore, Nordine Ganso, Camille Giry…

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA NOUVELLE COMEDIE GALLIEN 20, rue Rolland 33000 Bordeaux 33