Samba est passionné de musique, il rêve de devenir musicien comme son grand ami Madou. Celui-ci l'envoie à la rencontre du griot Bala Camara qui vit au Mali. C'est alors que s'engage un voyage particulier pour Samba et son étrange cheval Zagora. Un voyage rempli de surprises, de rencontres et d'épreuves à la recherche de sa Note Magique. Cette histoire se dit, se raconte, se bouge à la chaleur des mélodies et des rythmes africains, tout en douceur et en fièvre de gestuelles d'ici et d'ailleurs. La Note Magique résonne en chacun de nous, c'est ce que nous apprendra Samba au long de son voyage initiatique qui le mènera du désert d'Algérie aux montagnes du Mali. Une morale simple. Quel que soit notre vécu, nos attentes et nos rêves, nous irons à la découverte de nous-mêmes pour y entendre résonner nos vérités : celles du cœur. Conte musical dansé et chanté.

