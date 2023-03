Atelier de tambourin italien avec Francesco Quartaccio la nOte Bleue, Chonas-l’Amballan (38), 17 avril 2023, .

Atelier de tambourin italien avec Francesco Quartaccio Lundi 17 avril, 10h00 la nOte Bleue, Chonas-l’Amballan (38) 60 E

Avec Francesco Quartuccio, exploration des techniques d’accompagnement de la musique traditionnelle du sud de l’Italie avec un accent particulier sur les rythmiques de la « tammorra napoletana » et du «tamburello pugliese e siciliano » et aussi l’apprentissage de rythmes méditerranéens. Jeu sur divers tambours sur cadres : principalement le tamburello (Italie du Sud) et la tammorra napolitaine, mais aussi le bendir, le bodrhan et le daf.L’atelier peut être divisé en deux groupes selon les niveaux. Des tambourins peuvent être mis à disposition des stagiaires.Francesco Quartuccio, musicien et chanteur napolitain vivant à Marseille, joue de différents type de percussions, en particuliers les tambours sur cadre : tammorra, tamburello, bendir, bodrhan. Il a appris les techniques traditionnelles de la tammora e du tamburello par des maîtres de la tradition : Antonio Matrone, Raffaele Inserra et Alfio Antico.**Durée : 5h – Lundi 17 avril 2023 de 10h à 17h Maximum : 12 participantsParticipation : 60 € – Repas : buffet partagéLieu : la nOte bleue 38121 Chonas l’Amballan (10 km au sud de Vienne)

source : événement Atelier de tambourin italien avec Francesco Quartaccio publié sur AgendaTrad

la nOte Bleue, Chonas-l’Amballan (38) 534, Chemin du Marais la nOte Bleue, 38121 Chonas-l’Amballan, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41774 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T10:00:00+02:00 – 2023-04-17T17:00:00+02:00

danse atelier