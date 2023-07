La note avec Sophie Marceau et François Berléand au Théâtre des Bouffes Parisiens Théâtre des Bouffes Parisiens Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La note avec Sophie Marceau et François Berléand au Théâtre des Bouffes Parisiens Théâtre des Bouffes Parisiens Paris, 27 septembre 2023, Paris. Du mercredi 27 septembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant De 15 à 69 euros Après 12 ans d’absence, Sophie Marceau sera sur scène à la rentrée 2023, avec François Berléand, au Théâtre des Bouffes Parisiens pour 90 représentations exceptionnelles ! Tout quitter sans même laisser un mot d’adieu ? C’est ce que Julien a voulu faire et que Maud ne lui pardonne pas. Lui, psychanalyste célèbre et elle, pianiste mondialement reconnue, vont être contraints de faire le bilan de leur vie ainsi que celui de leur couple. Entre colère et drôlerie, leurs confessions intimes s’enchaînent comme une ultime tentative pour retrouver un sens à leurs vies. Une nuit pour se quitter ou s’aimer à nouveau. Une nuit pour réinventer leur destin. Théâtre des Bouffes Parisiens 4, rue Monsigny 75002 Paris Contact : https://www.bouffesparisiens.com/evenement/la-note/ https://tickets.bouffesparisiens.com/fr/manifestation/6/la_note

