LA NOSTALGIE DES BLATTES – THEATRE Gignac

Gignac 34150 Gignac La troupe du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault vous propose ” La Nostalgie des Blattes”, pièce qui se jouera le 12 novembre, à 20h30 au Club du Sonambule à Gignac

