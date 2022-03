LA NORMANDIE, HISTOIRES D’HISTOIRES DANS LES CHRONIQUES DU LAVOIR Fécamp, 18 juin 2022, Fécamp.

LA NORMANDIE, HISTOIRES D’HISTOIRES DANS LES CHRONIQUES DU LAVOIR Maison du Patrimoine 10 Rue des Forts Fécamp

2022-06-18 – 2022-06-18 Maison du Patrimoine 10 Rue des Forts

Fécamp Seine-Maritime

Spectacle par la Compagnie du Piano à Pouces dans le cadre de la 13e édition des Journées Nationales de l’Archéologie.

Une lavandière, des baquets, des battoirs, du linge à foison…. et des histoires d’Histoire. Voici comment une petite lavandière vous conte et vous explique de grandes pages de la création de la Normandie, des Vikings aux Ducs conquérants. Sa buanderie se transforme en champs de bataille, en château, en frise chronologique… Entre conte, légende et théâtre d’objets, la petite lavandière donne un “coup de propre” à l’Histoire.

Accès exceptionnel aux vestiges des remparts.

Le Samedi 18 Juin à 15h

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts – 76400 FÉCAMP

Réservation obligatoire auprès du service Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans.

+33 2 35 19 60 96

