Marseille Cité de la musique Bouches-du-Rhône, Marseille LA NORIA Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LA NORIA Cité de la musique, 21 octobre 2021, Marseille. LA NORIA

Cité de la musique, le jeudi 21 octobre à 20:30

La Noria circonscrit un royaume où l’exil n’a pas sa place. Comme la roue à aube, à laquelle ils empruntent leur nom aux origines syriaques, leurs musiques irriguent nos imaginaires. A des années-lumière de l’entre-soi, elles élargissent le spectre des possibles au point de le confondre aux confins des infinis poétiques. Ici, tout n’est qu’harmonie, écoute et partage. Bienvenue dans l’immensément large ! Délacez votre esprit et écoutez-les, l’aventure ne fait que commencer. PIERLAU BERTOLINO (VIELLE À ROUE, SAMPLER), JEFF KELLNER (GUITARES), DIDIER GRIS (VIOLON, BOUZOUKI IRLANDAIS, MANDOLINE) PHILIPPE POVEDA (BATTERIE) INVITÉ : BAY E MOUSSA K E I TA (VOIX) Distribution Pierlau BERTOLINO [Vielle à roue, sampler] , KELLNER Jeff [Guitares] , GRIS Didier [Violon, bouzouki irlandais, mandoline]

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cité de la musique Adresse 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Cité de la musique Marseille