La Nojambé Nogent-le-Rotrou, 26 septembre 2021, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

La célèbre course à pied La Nojambé revient pour sa 9ème édition le dimanche 26 septembre. Deux nouveaux parcours seront proposés : un de 5,5km (départ à 9h) et un de 10,10km (départ à 9h45). Pour s’incrire, rendez-vous sur le marché les samedis 11, 18 et 25 septembre. Pass sanitaire et réservation obligatoire.

http://asnr.athle.com/

