Vallet Exposition de voitures Jaguar La Noe de Bel Air 44330 Vallet Vallet, 17 septembre 2023, Vallet. Exposition de voitures Jaguar Dimanche 17 septembre, 14h00 La Noe de Bel Air 44330 Vallet En partenariat avec le club Jaguar de Nantes une exposition de voitures sera proposée le dimanche après midi. Les propriétaires des véhicules seront présents et se feront une joie de répondre à vos questions. Des promenades avec ces véhicules seront proposées moyennant une participation qui sera intégralement reversée à l’association « Allo Sébastien Vertou » https://www.allosebastienvertou.vdmv.fr/ La Noe de Bel Air 44330 Vallet La Noe de Bel Air 44330 Vallet Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.chateau-lanoebelair.fr/historique-chateau-la-noe-bel-air/ [{« link »: « https://www.allosebastienvertou.vdmv.fr/ »}] Le Château de la Noë Bel-Air est classé aux Monuments Historiques. Il est situé sur la commune de Vallet à 25 minutes de Nantes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

