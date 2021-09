Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde, Saint-Macaire La nocturne d’Un été particulier Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Macaire

La nocturne d’Un été particulier Saint-Macaire, 10 septembre 2021, Saint-Macaire. La nocturne d’Un été particulier 2021-09-10 – 2021-09-10

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire Nocturne de “Un été Particulier”.

Un très beau programme à l’affiche de cette soirée où les toutes œuvres installées au cours de l’été seront mises en lumière. AU PROGRAMME :

– 20h15 : “UPPERCUT” par la Cie Rêvolution / Anthony Egéa dans le cadre du festival Emergenscène (au pied des remparts)

– À partir de 21h15 : balade libre au cœur de plus de 30 œuvres mises en lumière. A découvrir au fil des rues, de nombreuses apparitions de performers live, artistes ou musiciens jouant en résonance avec les installations. Nocturne de “Un été Particulier”.

Un très beau programme à l’affiche de cette soirée où les toutes œuvres installées au cours de l’été seront mises en lumière. AU PROGRAMME :

– 20h15 : “UPPERCUT” par la Cie Rêvolution / Anthony Egéa dans le cadre du festival Emergenscène (au pied des remparts)

– À partir de 21h15 : balade libre au cœur de plus de 30 œuvres mises en lumière. A découvrir au fil des rues, de nombreuses apparitions de performers live, artistes ou musiciens jouant en résonance avec les installations. +33 9 67 01 24 33 Nocturne de “Un été Particulier”.

Un très beau programme à l’affiche de cette soirée où les toutes œuvres installées au cours de l’été seront mises en lumière. AU PROGRAMME :

– 20h15 : “UPPERCUT” par la Cie Rêvolution / Anthony Egéa dans le cadre du festival Emergenscène (au pied des remparts)

– À partir de 21h15 : balade libre au cœur de plus de 30 œuvres mises en lumière. A découvrir au fil des rues, de nombreuses apparitions de performers live, artistes ou musiciens jouant en résonance avec les installations. Compagnie Silex dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Macaire Autres Lieu Saint-Macaire Adresse Ville Saint-Macaire lieuville 44.56489#-0.23156