5 kilomètres à la tombée du jour. Un défi à relever en équipe pour s’aider, se motiver, se dépasser! Un événement “team-building” pour un effort et un souvenir commun. Une soirée mémorable.

Une course par équipe, un défi à relever entre collègue, entre amis ou en famille. Un effort commun pour des souvenirs forts. Centre sportif des Evaux Chemin François-CHAVAZ 110, 1213 Onex Onex

