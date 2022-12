La Nocturne de Puyferrat Saint-Astier, 7 janvier 2023, Saint-Astier Saint-Astier.

La Nocturne de Puyferrat

Course et marche nocturnes dans une ambiance conviviale, passage au château de Puyferrat (sauf courses enfants). Départ Place de la République (esplanade des Marronniers).

18h15 : courses enfants en centre-ville, inscription gratuite (1 boucle 750 m ou 2 boucles 1500 m).

19h : trail 18 km, arrivée gymnase du Roc.

19h30 : trail (9 km), randonnée pédestre et marche nordique (9 km), arrivée gymnase du Roc.

Soirée au gymnase du Roc après la course : repas chaud et concert rock (groupe).

Tarifs inscriptions (repas compris) : 25 € (trail 18 km) ou 20 € (trail et marche 9 km). Retrait des dossards au préalable au gymnase du Roc.

Raidoc 24, infos : 06 01 94 04 92 / raidoc24.fr. Inscription en ligne (jusqu’au 05 /01) : chronom.org

Parcours trail : 9 km (départ 19h30) et 18 km (départ 19h) – Randonnée pédestre / marche nordique : 9 km (départ 19h30) – Courses enfants/ados : 750 m et 1600 m (départ 18h15).

RDV et départ des épreuves place de la République / Arrivée au gymnase du Roc : repas chaud (sur réservation) et concert

+33 6 01 94 04 92 Raidoc 24

raidoc 24

