LA NOCTURNE DE L’ARGENTEILLE Saint-Félix-de-Lodez, 23 juillet 2022, Saint-Félix-de-Lodez.

LA NOCTURNE DE L’ARGENTEILLE Saint-Félix-de-Lodez

2022-07-23 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-23 00:30:00 00:30:00

Saint-Félix-de-Lodez Hérault Saint-Félix-de-Lodez

Soirée Portes Ouvertes au Domaine !

À partir de 18h30, visite commentée par les vignerons, dégustation et vente : découvrez les vins du Domaine (A.O.C. Terrasses du Larzac et Saint-Saturnin). Restauration sur place (plusieurs food-trucks à disposition).

Terminez votre soirée de dégustation sur les rythmes endiablés et ensoleillés d’un groupe de musiciens.

Entrée libre / tout public / réservation conseillée

+33 4 67 88 29 90

dernière mise à jour : 2022-05-10 par