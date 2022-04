La Nocturne #2 – Marché Artisanal et installations de Feu La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche Catégories d’évènement: La Ferté-en-Ouche

L'Office du Tourisme des Pays de L'Aigle, entité soutenue par la Communauté de Communes des Pays de L'Aigle organise pour la deuxième année consécutive La Nocturne, événement majeur fort et retentissant sur son territoire. La Nocturne est une soirée où chacun pourra (re)découvrir une commune sous un nouvel aspect. Comme l'année précédente, un grand marché artisanal regroupera, sur la vaste partie enherbée du site, des créateurs et artisans de qualité venus proposer leurs produits aux visiteurs. Tandis que des « Installations de Feu » de la Compagnie Carabosse, issue des arts de la rue, sera présentée à la tombée de la nuit sur le site naturel adjacent. Tantôt poétique et onirique, tantôt époustouflante et puissante cette seconde édition se déroulera sur l'étang de la Baronnie à la Ferté Fresnel, site remarquable, véritable écrin de verdure au cœur des Pays de L'Aigle.

