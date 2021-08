LA NOCHE GUARANI La Marbrerie, 9 septembre 2021, Montreuil.

LA NOCHE GUARANI

La Marbrerie, le jeudi 9 septembre à 20:30

D’épaisses et anciennes forêts, des fleuves sans fin menant l’eau des Andes à l’Océan. La musique et la culture de ce pays croisent les influences européennes et celles puissantes, vivantes, du peuple Guarani. La harpe guarani témoigne de cette rencontre et la prolonge. Découvrez le chant et la cuisine de ce pays, ami proche et lointain, et écoutez le Guarani, la langue du futur !

Prévente : 9€ / Sur place : 12€

Le pays Guarani s’étend du sud du Brésil au nord de l’Argentine, et surtout au Paraguay.

La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T20:30:00 2021-09-09T23:30:00