Une table, un banquet de Noces. Une salle des fêtes. Tout est prêt : repas simple mais généreux, bonne humeur, habits de circonstance et meubles faits maison. Il y a de la musique, de bons mots, une ambiance à faire pâlir d’envie tous les autres mariages des environs… Tout commence à merveille, et tout va se gâter. Auteur : **Bertolt Brecht** Traduction : **Magali Rigaill** Mise en scène : **Olivier Mellor** Avec : – Comédiens : **Fanny Balesdent**, **Marie Laure Boggio**, **Emmanuel Bordier**, **Marie-Béatrice Dardenne**, **François Decayeux**, **Françoise Gazio**, **Rémi Pous**, **Stephen Szekely**, **Denis Verbecelte** – Musiciens : **Séverin “Toskano” Jeanniard**, **Romain Dubuis**, **Olivier Mellor** feat. **François Decayeux** Scénographie **François Decayeux**, **Séverin Jeanniard**, **Olivier Mello**r avec le concours du **Collectif La Courte Échelle** Costumes : **Bertrand Sachy** Maquillages : **Karine Prodon** Lumières : **Olivier Mellor** Son : **Séverin Jeanniard** Photos : **Ludo Leleu** Durée estimée : **1h20** **Représentations :** Du 07 au 31 octobre 2021 Du jeudi au samedi à 21h Samedi et dimanche à 16h30

Une table, un banquet de Noces. Une salle des fêtes. Tout est prêt Théâtre de l'Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris

