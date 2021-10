LA NOCE de Bertolt Brecht THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – CARTOUCHERIE, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 7 au 31 octobre 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 21h à 22h30

et samedi, dimanche de 16h30 à 18h

Théâtre Musical par la compagnie du Berger

«Fidèles et talentueux compagnons de route de la Comédie de Picardie, Olivier Mellor et les siens y déploient un théâtre d’attaque, engagé, ambitieux, festif et populaire, convoquant l’Histoire et les petites gens à travers Brecht ou Dario Fo, revivifiant LE DINDON de Feydeau, le triomphe de KNOCK ou la vaste épopée de CYRANO DE BERGERAC, avec éclat et jubilation. Nourris par la choralité du collectif, l’authenticité de l’interprétation et la beauté de la musique, la troupe transforme le plateau en terrain de jeu foisonnant, laissant libre cours à de multiples audaces et décalages.

Une époustouflante aventure humaine !»

Agnès Santi / la Terrasse

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – CARTOUCHERIE ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRE Paris 75012

Contact :Compagnie du Berger 06 32 62 97 72 compagnie@compagnieduberger.fr http://www.compagnieduberger.fr https://www.facebook.com/CIEDUBERGER 0148083974 compagnie@compagnieduberger.fr

