Bélâbre Indre Bélâbre 15 EUR 15 Bertolt Brecht a 21 ans quand il écrit “La Noce” en 1919, alors profondément marqué par la 1ère Guerre Mondiale. Montée pour la 1ère fois en 1926 à Francfort, cette pièce politique et sociale en un acte critiquant ouvertement la petite bourgeoisie de l’époque, fait scandale.

La Comédie Bélâbraise a choisi de vous faire assister à la sortie de l’église des mariés, puis de suivre ces derniers jusqu’au lieu de la noce à la Basse-cour. Là, un vin d’honneur vous est offert. Les mariés et leurs proches s’installent autour de la table. Tout est parfait, le repas, les histoires du père, les attentions de la mère, les amis, la famille. pourtant peu à peu tout se déglingue, les conversations s’enveniment sous l’influence de l’alcool. C’est que ce monde n’est qu’apparence: il est bancal. Un repas de noces raconté par B. Brecht; au fil de la soirée, tout s’écroule, les masques tombent, les liens s’étiolent, la fête est gâchée. Et si nous décidions d’en rire plutôt que d’en pleurer? Car la noce est bien une satire qui permet de rire de tout, à commencer par soi-même. http://comediebelabraise.jimdo.com/ Bertolt Brecht a 21 ans quand il écrit “La Noce” en 1919, alors profondément marqué par la 1ère Guerre Mondiale. Montée pour la 1ère fois en 1926 à Francfort, cette pièce politique et sociale en un acte critiquant ouvertement la petite bourgeoisie de l’époque, fait scandale.

Un repas de noces raconté par B. Brecht; au fil de la soirée, tout s'écroule, les masques tombent, les liens s'étiolent, la fête est gâchée. Et si nous décidions d'en rire plutôt que d'en pleurer? Car la noce est bien une satire qui permet de rire de tout, à commencer par soi-même. http://comediebelabraise.jimdo.com/

