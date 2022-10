La Nive, patrimoine naturel du Pays Basque Saint-Martin-d’Arrossa, 14 octobre 2022, Saint-Martin-d'Arrossa.

La Nive, patrimoine naturel du Pays Basque

Gare Saint-Martin-d'Arrossa

2022-10-14 09:30:00 – 2022-10-14 13:00:00

Saint-Martin-d’Arrossa

Pyrnes-Atlantiques

Saint-Martin-d’Arrossa

Sortie organisée par le CPIE Pays Basque, avec Mikel CHERBERO, chargé d’études Milieux naturels à l’Agglomération Pays Basque, Julien JAUREGUY, Chargé de mission à la MIFENEC et Ander Zubeldia, technicien naturaliste au CPIE Pays Basque.

Au cours d’une courte balade, vous découvrirez ce qu’est le réseau Natura 2000, ses objectifs et les actions de gestion menées sur le site des Nives. Ces actions seront illustrées par les dispositifs de prospections du vison d’Europe et de lutte contre le vison d’Amérique.

Durée de marche : 2h environ.

A l’issue de la balade, vous pourrez prolonger les échanges autour d’un apéritif local offert aux participants.

Prévoir chaussures de randonnée, eau, vêtements chauds.

Rendez-vous à 9h30 devant la gare de St Martin d’Arrossa.

+33 5 59 37 47 20

Saint-Martin-d’Arrossa

