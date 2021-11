La Nièvre à table Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 1 juillet 2016, Nevers.

La région nivernaise fut, de tous temps, une pépinière de chefs expérimentés. Des figures célèbres, doctes savants, se sont intéressés à la cuisine et firent preuve d’une véritable compétence pour créer des recettes et tours de mains, obtenant des spécialités qui constituent, selon les propos de Roger Lallemand, « un trésor culinaire capable de rivaliser avec celui des meilleures provinces gastronomiques françaises ». Sous l’Ancien Régime, Le célèbre Jean Ramponneau, né à Vignol en 1724, près de Tannay, acquit au dix-huitième siècle, la plus enviable notoriété à Paris, où il fonda à la Courtille, la taverne du « Tambour Royal », et un peu plus tard, à la « Grand’Pinte ». il s’assura par une table fameuse, la clientèle la plus élégante. Au dix-neuvième siècle, Aglaé Adanson, s’installa, vers 1804, au château de Balaine, près de Dornes. C’est là qu’elle composa La Maison de Campagne, un traité d’économie domestique publié en 1822, qui donne de multiples indications pour saisir ce qu’était la vie des châteaux sous la Restauration et ce qui se passait notamment dans les cuisines. Bien d’autres, après eux, portèrent haut les flambeaux de Comus, dieu des festins dans la mythologie grecque ; Lucien Tibier, chef des cuisines du Palais de l’Elysée ; Gustave Ninlias, défenseur de la cuisine française et de ses particularités ; Pierre Caillot, chef cuisinier des plus grandes personnalités de son époque et qui s’établira à Decize en 1920 ; Auguste Arriat, qui fit la renommé de l’Hôtel de la Poste à Prémery ; la célèbre Mère Poulard, aux origines nivernaises ; Le chef Alban, né à Corbigny, en 1895, qui débuta chez L. Ignon, pâtissier-traiteur à Nevers, et qui poursuivit sa vocation au Restaurant de la Dame Blanche. Il gagna ensuite la capitale, l’hôtel Vendôme, le Ritz et le Majestic. En 1921, il « sévit » à Monte-Carlo, puis, en 1922, il dirigea les cuisines de l’hôtel Savoy, l’un des plus prestigieux et des plus luxueux palaces de Londres ; et, plus récemment, citons par exemple Georges Raveau et son fils, Jacques Raveau, chefs de l’Espérance à Pouilly-sur-Loire ; le critique gastronomique nivernais Louis Rodil , un cuisinier de renommée internationale et un critique éclairé de la cuisine française, publiant dans de nombreuses revues de 1916 à 1990 ; Jean-Claude Dray, restaurateur pendant quarante-trois ans à La Renaissance à Magny-Cours, qui obtient deux étoiles en 1983 au Guide Michelin ; l’écrivain et libraire de livres anciens Gérard Oberlé, installé depuis 1976 dans un manoir du Nivernais, avec son associé Gilles Brézol, il fonde la Librairie du Manoir de Pron. Comme expert de diverses ventes publiques à Paris, Moulins, ou Clermont-Ferrand, il a publié de nombreux catalogues de gastronomie dont Les Fastes de Bacchus et de Comus, chez Belfond, en 1989, et Une bibliothèque bachique, en 1993, qui servent toujours de référence dans cette spécialité, y compris des catalogues de livres nivernais et bourbonnais, et plusieurs autres catalogues pour les bibliothèques Bernard Chwartz, J.-P. Coffe, Ulf Löchner, Philippe Messager… Actuellement cette cuisine régionale est défendue par l’association « Les Toques Nivernaises »,fondée en 1993. Cuisiniers professionnels, soucieux de préserver la qualité des produits, ils œuvrent en permanence afin de garantir l’authenticité et la tradition régionale, y ajoutant régulièrement de nouvelles créations pour la plus grande joie de leurs convives. La médiathèque Jean Jaurès, en partenariat avec les archives départementales de la Nièvre, le musée des beaux-arts et de la faïence de Nevers, l’association «Les Toques Nivernaises», les faïenciers de Nevers, les sociétés savantes et des collections privées, se propose d’aborder cette histoire culinaire en rassemblant des documents propres à cette thématique, souvenirs des grands rassemblements d’autrefois autour de repas «rabelaisiens», témoignages des produits et des spécialités locales. A ce titre, une collecte de menus est intéressante à constituer pour plusieurs raisons. Sur le plan gastronomique gastronomique, ils permettent de suivre la composition des menus au fil des époques ; ces documents présentent un intérêt graphique, car les artistes peintres, dessinateurs, graveurs n’ont pas cru déchoir en réalisant des compositions de ce genre. C’est également l’occasion de découvrir des menus réalisés par les Maîtres faïenciers de Nevers ; enfin les menus présentent intérêt historique: c’est un moyen de comprendre la vie sociale d’uen époque, par exemple un menu pour une première communion ou un mariage, pour les comices agricoles et les banquets d’anciens combattants, d’évoquer les activités culturelles et associatives, comme ces réunions des sociétés savantes et des gastronomes du « Club des Vingt ». On redécouvre plusieurs évènements importants pour la région, le passage du Général De Gaulle à Nevers en 1948, la présence des soldats américains durant la Première guerre Mondiale, l’inauguration du monument en l’honneur de Jules Renard en 1913,… Ces menus sont également les témoignages de lieux qui ont marqué durablement la mémoire des Nivernais: l’Hôtel de France à Nevers; les auberges qui ont jalonné la Route Nationale 7: de Cosne à Pouilly-sur-Loire, de Pougues-les-Eaux à Saint-Pierre-le-Moûtier, en passant par la Charité-sur-Loire; l’Hôtel Hardy et l’Hôtel Walsdorff-Régina à Saint-Honoré-les-Bains, et plus récemment l’Hôtel du Vieux Morvan à Château-Chinon, capitale morvandelle. Ce sont autant d’anecdotes et d’histoires que nous vous invitons à (re)découvrir. Une publication accompagnera l’exposition, avec une préface de M. Gérard Oberlé (Prix découverte Le Figaro Magazine, Prix des Deux Magots, 2004, Prix Mac Orlan, Prix Edmond de Rothschild, Prix Rabelais, 2006) vendredi 1er juillet 2016 au samedi 29 octobre 2016 Horaires et jours d’ouverture pour visiter l’exposition : du vendredi 1er juillet au samedi 3 septembre : du mardi au samedi, de 9h à 15h, Du mardi 6 septembre au samedi 29 octobre : Mardi 14h00 – 18h00 Mercredi 14h00 – 18h00 Jeudi 14h00 – 18h00 Vendredi 14h00 – 18h00 Samedi 10h00 – 12h30 // 14h00 – 17h30 * « L’Hôtel de France à Nevers » : conférence par Mme Elisabeth BARREAU, docteur en Histoire, membre de la Société Académique du Nivernais (date communiquée ultérieurement) * Rencontre avec Mme Michèle BARRIERE, auteur de la « La France à table : la grande épopée de la cuisine française », éditions les Arenes, 2015 ((date communiquée ultérieurement) Née le 22 février 1953 dans la Nièvre, elle est historienne de la gastronomie et auteure de romans policiers historiques à forte composante gastronomique. Elle est membre de l’association « De Honesta Voluptate » ainsi que du conseil scientifique du mouvement pour la sauvegarde du patrimoine culinaire mondial Slow Food France et de l’APCIG (Association professionnelle des chroniqueurs et informateurs de la gastronomie et du vin). * « Semaine du Goût », du lundi 10 octobre au dimanche 16 octobre 2016, en partenariat avec les « Toques Nivernaises » et la Cuisine des Césars. * 23-25 septembre 2016 : Journées nationales de la Gastronomie, découverte de plats nivernais dans les écoles de Nevers * Rencontre avec les cuisiniers, membres de l’association des « Toques Nivernaises » ( date communiquée ultérieurement) * Ateliers d’illustrations et d’écriture proposés aux enfants autour des menus Adresse : 15-17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Site web : [http://mediatheque-agglo.nevers.fr/](http://mediatheque-agglo.nevers.fr/) Page Facebook : [https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.jean.jaures.nevers](https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.jean.jaures.nevers) Courriel :mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr Téléphone / Télécopie : tél. 03 86 68 48 50/Fax: 03 86 68 48 63

La médiathèque aborde l’histoire culinaire de la Nièvre en rassemblant des documents propres à cette thématique, témoignages des produits et des spécialités locales.

