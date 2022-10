LA NICHE DU CHIEN A PLUMES : CONCERT LAÔM – OLD MAN

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES : CONCERT LAÔM – OLD MAN, 5 novembre 2022, . LA NICHE DU CHIEN A PLUMES : CONCERT LAÔM – OLD MAN



2022-11-05 – 2022-11-05 La formule est simple : un lieu, la Niche, repensée pour accueillir en toute convivialité et sécurité un public impatient de se retrouver dans la vraie vie ; une programmation souvent acoustik ( mais pas toujours ) pour re-découvrir certains groupes locaux ou autres dans une version chaleureuse. RESTAURATION SUR PLACE par « Les Délices de Del ». Venez découvrir l’univers de LAÔM autour d’un repas gourmand, dans le cadre chaleureux de La Niche. LAÔM, ce sont Mathilde, David et Vincent, 3 musiciens langrois de talent, qui déclinent un répertoire pop & folk tout en douceur avec leurs propres compositions, mais aussi avec des classiques du genre revisités. Pour un moment à partager, en acoustique, au plus près des artistes. RÉSERVATION EN LIGNE ! dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville