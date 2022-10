LA NICHE DU CHIEN A PLUMES : CONCERT DUB NICH’ Dommarien Dommarien Catégorie d’évènement: Dommarien

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES : CONCERT DUB NICH’ Dommarien, 18 novembre 2022, Dommarien. LA NICHE DU CHIEN A PLUMES : CONCERT DUB NICH’

Ecluse n°13 de Bise l’Assaut Dommarien

2022-11-18 – 2022-11-18 Ecluse n°13 de Bise l’Assaut Dommarien Haute-Marne Dommarien La formule est simple : un lieu, la Niche, repensée pour accueillir en toute convivialité et sécurité un public impatient de se retrouver dans la vraie vie ; une programmation souvent acoustik ( mais pas toujours ) pour re-découvrir certains groupes locaux ou autres dans une version chaleureuse. RESTAURATION SUR PLACE par « Les Délices de Del ». FULL DUB, c’est avant tout un trio incontournable de la scène dub française. Après 12 albums et EPs sous le label ODGProd et autres collaborations (Dubatriation, Skank Lab), leur dernier album, «Rewind» vient compléter cette démarche de renouveau et d’expérimentation propre à la scène dub actuelle. Porté par la puissance combinée de machines et d’une batterie, leur show live électro-dub vous entraîne dans un voyage électromagnétique. Une soirée 100% dub & drum’n’bass à La Niche, avec FULL DUB en guest star ! Du son, du rythme et des vibes jusqu’à 4h00 !

Concerts, DJ sets, Selecta sessions RÉSERVATION EN LIGNE ! contact@laniche.fr +33 3 25 88 78 82 http://www.laniche.fr/ Ecluse n°13 de Bise l’Assaut Dommarien

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégorie d’évènement: Dommarien Autres Lieu Dommarien Adresse Ecluse n°13 de Bise l’Assaut Ville Dommarien lieuville Ecluse n°13 de Bise l’Assaut Dommarien

Dommarien Dommarien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dommarien/

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES : CONCERT DUB NICH’ Dommarien 2022-11-18 was last modified: by LA NICHE DU CHIEN A PLUMES : CONCERT DUB NICH’ Dommarien Dommarien 18 novembre 2022

Dommarien