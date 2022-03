LA NIAFLAISE 18ÈME ÉDITION Niafles, 17 avril 2022, Niafles.

LA NIAFLAISE 18ÈME ÉDITION Niafles

2022-04-17 08:00:00 – 2022-04-17

Niafles Mayenne Niafles

4 5 EUR Le dimanche 17 avril, rendez-vous au terrain de foot de Niafles pour la 18ème édition de La Niaflaise, randonnée pédestre et vtt.

Au programme :

– 4 randos pédestre de 7, 10, 14 et 18 km

– 5 randos vtt de 19, 30, 45, 52 et 65 km

Départ libre de 08h à 10h du terrain de foot de Niafles.

Renseignements : 02 43 70 29 91

Dans le cadre du Tour de la Mayenne VTT, 18ème édition de la Niaflaise.

+33 2 43 70 29 91 https://tinyurl.com/niaflaise

Niafles

