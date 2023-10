Marché de Noël des producteurs Neuvillois La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, 22 décembre 2023, La Neuville-en-Tourne-à-Fuy.

La Neuville-en-Tourne-à-Fuy,Ardennes

Possibilité de passer commandes auprès des producteurs.Plusieurs animations surprises !.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 08310 Ardennes Grand Est



You can also place orders with the producers and enjoy a variety of surprise events!

Podrá hacer pedidos a los productores, ¡y habrá muchas sorpresas!

Es besteht die Möglichkeit, Bestellungen bei den Produzenten aufzugeben.Mehrere Überraschungsanimationen!

Mise à jour le 2023-10-27 par Ardennes Tourisme