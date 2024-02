La Nef Takuya Kuroda + Lehmanns Brothers rue Louis Pergaud Angoulême, dimanche 17 mars 2024.

La fulgurance de la vie de ce quadra trompettiste japonais ne lasse pas de surprendre ! Un destin musical inspiré par son aîné tromboniste adepte des big bands, un parcours passé par le Berklee College of Music de Boston et la New School Jazz de New York.

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 20:00:00

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine info@lanef-musiques.com

