187.75 HZ LA NEF St Die Des Vosges, 20 janvier 2024, St Die Des Vosges.

187.75Hz est la fréquence d’un son, un son émis par une voix. C’est l’histoire de cette voix en quête de mots, de sons, de sens, qui évolue à travers les années, à l’intérieur d’un corps et d’une société, et qui interroge son rapport aux autres voix qui l’entourent. Qu’est-ce qu’avoir une voix ? Quels sont le rôle et l’enjeu de cet instrument vivant que nous possédons tous ?Cette création présente une écriture originale, à la fois poétique et théâtrale, dans une approche pluridisciplinaire conjuguant texte, mouvement et musique pour donner à voir et à entendre ces voix multiples qui nous traversent tout au long d’une vie.

Tarif : 6.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

LA NEF RUE DES 4 FRERES MOUGEOTTE 88100 St Die Des Vosges 88