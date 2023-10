BIENTOT La Nef-Manufacture d’utopies Pantin, 6 décembre 2023, Pantin.

BIENTOT Mercredi 6 décembre, 14h00 La Nef-Manufacture d’utopies entrée libre

Présentation du projet BIENTOT aux plateaux du Réseau Actes If.

A propos du spectacle :

“Imagine, t’as une phrase qui peut changer le monde.”

BIENTÔT est la quête d’un groupe ayant pour but de trouver cette phrase. C’est cet espoir démesuré qui réunit et porte les membres de la troupe.

Le groupe fait face à une structure qui les surplombe, d’où monte et descend un micro suspendu. Elément central à l’origine de leur présence, il est celui qui transmettra la phrase au reste du monde.

Chant, danse, clown, acrobatie, la troupe de BIENTÔT met tout à profit et se jette à corps perdu dans sa quête pour changer le monde. D’essais infructueux en échecs cuisants, elles et ils ne renoncent pas. Si jusqu’ici rien n’a marché, c’est que tout pourrait marcher.

Mêlant références à la culture pop et clown contemporain, entre absurdité et tragédie, le spectacle bascule d’un genre à l’autre dans un joyeux bouillonnement.

La Nef-Manufacture d’utopies 20 rue Rouget de Lisle 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « collectif.bolides@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00

théâtre physique clown

Jean-Claude Kagan – @pietonparisien