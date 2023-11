Le temps qu’il faut La Nef-Manufacture d’utopies Pantin, 6 décembre 2023, Pantin.

Le temps qu’il faut Mercredi 6 décembre, 14h00 La Nef-Manufacture d’utopies Entrée libre

LE TEMPS QU’IL FAUT prend pour terrain de jeu et d’enquête un sujet aussi universel qu’insaisissable : le temps. Au-delà de l’horloge, la quesDon « faut-il toujours être à l’heure ?», interroge notre rapport à l’ordre social et à la transgression. Avec onirisme, humour et sérieux, trois interprètes meTent en jeu nos manières de vivre le temps et jouent sur les décalages qui existent entre les rythmes personnels et les horloges qui règlent et dérèglent nos vies.

Le temps que la Terre fasse un tour sur elle-même -soit un jour et une nuit – des femmes de différentes classes sociales se croisent, s’opposent et se rencontrent. Une ouvrière qui dort, une scienDfique qui parle, une mère qui rêve et d’autres encore…Toutes se heurtent au cadre temporel inventé par l’humain et cherchent à s’en émanciper. Leurs histoires viennent questionner la pensée dominante et font émerger d’autres mondes. En 24 scènes chrono.

La Nef-Manufacture d’utopies 20 rue Rouget de Lisle 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesparallelesflingueuses@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607320814 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0663973402 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00

théâtre theatre et sociologie